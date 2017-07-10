وصول طائرتي شحن إلى مطار صنعاء الدولي [10/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرتان لمنظمة اليونيسيف على متنهما أكثر من 33 طن من المحاليل الخاصة بالكوليرا.



وأوضح المتحدث بإسم منظمة اليونيسيف محمد الأسعدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الشحنتين تحملان محاليل لتعويض الجسم سوائل عن ما فقده جراء الإسهالات وكذا مستلزمات طبية وعلاجية ووقائية للحد من إنتشار الكوليرا.



وبين أنه سيتم تنسيق توزيع الإمدادات الطبية مع الجهات الصحية وكذا مستلزمات النظافة وتعقيم المياه مع مؤسسات المياه بالمناطق المستهدفة في المحافظات الأكثر تضررا وإنتشارا لهذا الوباء.



وأشار الأسعدي إلى أن شحنات ستصل خلال الأسبوع الجاري إلى مطار صنعاء الدولي تحمل أدوية ومحاليل ومستلزمات طبية خاصة بالكوليرا.

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