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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يوليو - 2017 الساعة 08:10:35م
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  محلي
اطلاق صاروخ الصرخة 3 وصلية من الكاتيوشا على مرتزقة العدوان في كرش
[10/يوليو/2017] لحج - سبأ:
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ الصرخة 3 وصلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في كرش بمحافظة لحج.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية والمدفعية أطلقت صاروخ الصرخة 3 محلي الصنع وصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة في كرش.

وأكد المصدر أن القصف الصاروخي والمدفعي حقق إصابات مباشرة وخلف خسائر في صفوف المرتزقة وعتادهم العسكري.
سبأ
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