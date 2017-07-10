قيادة الأمن المركزي تنفذ زيارة تفقدية لقوات فرع الأمن المركزي بصعدة [10/يوليو/2017] صعدة - سبأ:

تفقد رئيس عمليات الأمن المركزي العميد ناصر محسن الشوذبي ونائبه العقيد رياض صلاح بلذي وقائد فرع قوات الأمن المركزي بصعدة العقيد نجيب الجشمي، اليوم أحوال أفراد الأمن المركزي بالمحافظة وإستعداداتهم وجاهزيتهم.



وخلال الزيارة التي شملت عدد من النقاط الأمنية, تم توزيع هدايا عينية وشهادات تقديرية على عدد من المرابطين بفرع قوات الأمن المركزي والنقاط الأمنية.



وأشار العميد الشوذبي بدور قوات الأمن المركزي في حفظ الأمن والإستقرار والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية .. لافتا إلى أن قوات الأمن المركزي تشكل مع القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية الدرع الحامي لأمن وإستقرار اليمن.



فيما أعرب المرابطون من منتسبي قوات الأمن المركزي بمختلف وحداتهم وتخصصاتهم عن إمتنانهم بهذه الزيارة .. مؤكدين جاهزيتهم للتصدي لأعمال التخريب التي يسعى العدوان ومرتزقته من خلالها تفكيك الجبهة الداخلية.

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