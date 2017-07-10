محافظ تعز يتفقد المرابطين بجبهة المفاليس ويشد بانتصاراتهم [10/يوليو/2017] تعز - سبأ:

تفقد محافظ تعز عبده الجندي أحوال أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين بجبهة المفاليس في مديرية حيفان.



وأشاد المحافظ الجندي بالانتصارات التي يسطرها المرابطين في مختلف جبهات العزة والشرف ومنها جبهة حيفان المفاليس وتحرير منطقة المفاليس من مرتزقة العدوان.



وأكد أن البطولات والانتصارات النوعية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية سيخلدها التاريخ في انصع صفحاته وستظل محفورة في ذاكرة الأجيال.



وأشار إلى أن محافظة تعز وأبنائها الأحرار سيفشلون رهانات العدوان ومرتزقته التي تستهدف تمزيق الوطن وتدمير مقدراته.



كما أكد المحافظ الجندي أن مرتزقة العدوان يتلقون الضربات الموجعة ومصيرهم المحتوم مزبلة التاريخ .. داعيا المواطنين إلى مزيدا من التلاحم والصمود في مواجهة العدوان ومرتزقته.



وكان محافظ تعز قد شن أمس امتحانات الشهادة العامة الأساسية للعام الدراسي الحالي في مدرسة النهضة بالراهدة ومدرسة الشهيد منصور هزاع بالشويفة.



وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة في سبيل إنجاح الامتحانات على مستوى المحافظة.. مؤكدا أهمية توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات.



رافق المحافظ وكيل المحافظة محمد منصور الشوافي وعدد من المسؤولين.

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