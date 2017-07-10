وزيرة الشئون الاجتماعية تلتقي الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان [10/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

التقت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل فائقة السيد باعلوي اليوم بصنعاء الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان باليمن أنجالي سين.



وخلال اللقاء أشارت وزيرة الشئون الاجتماعية إلى تطلعها إلى تعاون أكثر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في جانب النوع الاجتماعي والطفولة.



وأكدت استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات للصندوق حتى يتمكن من تقديم خدماته للمواطنين في هذه الظروف الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار على اليمن.



وأوضحت أن العدوان على اليمن خلف نتائج كارثية وزاد اتساع رقعة الفقر.. مشيرة إلى أن كثير من النتائج الكارثية ستظهر بعد توقف العدوان ما يؤكد الحاجة إلى وجود شراكة فاعلة بين الوزارة والصندوق لتنفيذ برامج الحماية.



وعبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن أملها في تعاون الصندوق مع مختلف المنظمات الدولية من أجل إيقاف العدوان والتغلب على الصعوبات التي يواجهها اليمن.



كما أكدت أن حكومة الإنقاذ الوطني تبذل جهود كبيرة من أجل تخفيف معاناة المواطنين في مختلف المحافظات بما فيها المحافظات الواقعة تحت الاحتلال.



من جانبه أعربت الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن تطلعها للعمل بكل جدية ونشاط من أجل التغلب على الصعوبات معالجة ما يمكن معالجته من المشاكل التي خلفتها الحرب على قطاعات المرأة والطفل والحد من العنف.

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