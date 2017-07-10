محافظ عمران يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بمديرية خارف [10/يوليو/2017] عمران - سبأ:

تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمديرية خارف.



حيث اطلع المحافظ جعمان وأمين محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير الأمن العميد محمد المتوكل، على سير العملية الامتحانية بعدد من مراكز الامتحانات بمديرية.



وأكد الدكتور جعمان، استعداد قيادة المحافظة ومكتب التربية والسلطة المحلية تذليل أي صعوبات تعترض الامتحانات وإيجاد الحلول .



وحث الطلاب على الجد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج في الامتحانات والتغلب على كافة الصعوبات التي فرضها العدوان.



وأشاد المحافظ وأمين عام المجلس المحلي بمستوى الانضباط في المراكز الامتحانية وخلوها من أى مظاهر أو تجمعات تؤثر على الطلاب.

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