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أبناء مديرية خارف يعلنون النفير العام ورفد الجبهات بالرجال والعتاد
[10/يوليو/2017] عمران - سبأ:


أعلن أبناء مديرية خارف بمحافظة النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .

وأكدوا في لقاء قبلي اليوم بحضور محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة صالح المخلوس، ومشائخ ووجهاء خارف، الاستعداد لرفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الأرض والعرض.

وأشاد محافظ عمران بالمواقف الوطنية لأبناء مديرية خارف ووقوفهم إلى جانب الوطن والدفاع عنه.

وندد المشاركون في اللقاء باستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار . مؤكدين جهوزيتهم لرفد الجبهات للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وطالبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لإيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن.

سبأ
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