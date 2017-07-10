محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يعزي في وفاة نائب أمين عام جامعة الدول العربية





عبر وزير الخارجية المهندس هشام شرف عن تعازي المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في وفاة نائب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد بن حلي.



وقال وزير الخارجية في برقية عزاء إلى وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد القادر مساهل" ببالغ الحزن وعظيم الأسى تلقينا نبأ وفاة السفير أحمد بن حلي، أمين عام جامعة الدول العربية، بعد مسيرة حافل بالعطاء في العمل الدبلوماسي".



وأضاف" لا يسعني في هذا المصاب إلا أن أُعرب لكم عن خالص التعازي وعظيم المواساة، أصالة عن نفسي ونيابة عن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني".



وأشار الوزير شرف إلى أن رحيل الفقيد مثل خسارة للجزائر والأمة العربية التي فقدت واحداً من خيرة أبناءها المخلصين الذين كرسوا حياتهم لخدمة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية العادلة.. مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته.

سبأ [10/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ