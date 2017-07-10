عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وفقدان العشرات من الأشخاص جراء فيضانات وسط الصين بكين ـ سبأ:



أعلنت السلطات المحلية في الصين أن 83 شخصا لقوا مصرعهم أو فقدوا بعد أن اجتاحت الفيضانات مقاطعة هونان وسط البلاد كما أن أكثر من 12 مليون شخص تضرروا من هذه الفيضانات.



وقالت حكومة مقاطعة هونان في بيان لها اليوم إن من بين القتلى والمفقودين 28 شخصا دفنوا في انهيارات أرضية وفقد 13 شخصا بعدما جرفتهم السيول وتوفي 22 شخصا في حوادث انهيار مبان وغرق 4 أشخاص بجانب مقتل أو فقدان 16 خلال الانهيارات الأرضية أو غيرها من الحوادث.



وأضافت أنه تم إعادة توطين أكثر من 1.62 مليون شخص في المقاطعة فيما يحتاج أكثر من 470 ألف إلى المساعدات المعيشية العاجلة.



وأشار البيان إلى انهيار ما إجماله 53 ألف منزل فيما دمر 68 ألف منزل بشكل خطير بينما تعرض ما يزيد عن 28 ألف منزل لتدمير جزئي.



وضربت أمطار غزيرة مقاطعة هونان يوم 22 يونيو ما أسفرت عن تسجيل أشد فيضانات في أنهار كثيرة.



يشار إلى أن الفيضانات في الصين تقتل عشرات الأشخاص سنويا خلال موسم الأمطار الصيفي.

سبأ [10/يوليو/2017]سبأ