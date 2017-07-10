تفقد سير إمتحانات شهادة الثانوية العامة بمدارس المحويت [10/يوليو/2017] المحويت - سبأ:





تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت الدكتور علي أحمد الزيكم ووكيل وزارة التربية يحيى الحيمي اليوم سير إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بعدد من المراكز الإمتحانية بمركز المحافظة والمديريات.



واستمعا ومعهما وكيلا المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي وعبدالسلام الذماري والوكيلين المساعدين بقطاع التدريب بوزارة التربية محسن اليافعي وأحمد عبد القادر عباس، من مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد نسر الانسي إلى شرح حول سير الإمتحانات التي يتقدم لها خمسة آلاف و790 طالبا وطالبة موزعين على 59 مركزا إمتحانيا .



وأكد الزيكم والحيمي أهمية تضافر الجهود والإلتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية.. وثمنا جهود المراقبين والملاحظين والتربويين والإداريين في سبيل إنجاح الإمتحانات وإكمال العام الدراسي.

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