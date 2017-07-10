ورشة خاصة بتقييم الإحتياجات التدريبية للجان حصر وتقييم الأضرار بأمانة العاصمة [10/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

نظم المركز العربي لإعداد المحكمين والخبراء الدوليين اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بتقييم الإحتياجات التدريبية للجان حصر وتقييم الأضرار بأمانة العاصمة.



هدفت الورشة بمشاركة وكلاء أمانة العاصمة ومدراء المديريات، تعريف المشاركين بأهمية مرحلة إعادة الإعمار وفق الأسس العلمية والمنهجية للمعايير الدولية لإعادة الأعمار وكذا العمل على إيجاد خبراء وقدرات وطنية في هذا الجانب.



وفي الورشة أشار وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي إلى أهمية بناء قدرات وكفاءات وطنية على أسس علمية ومنهجية للمساهمة في بناء وإعادة إعمار الوطن بعد تدمير تحالف العدوان للبنية التحتية من طرقات وجسور وجامعات ومدراس ومستشفيات ومنشآت حكومية ومصانع ومنازل للمواطنين وغيرها.



ودعا الصرمي المشاركين من وكلاء الأمانة ومدراء عموم المديريات إلى الإستفادة من المعلومات والمعارف التي تتضمنها الورشة لما لذلك من أهمية في تأهيل وتدريب خبراء متمكنين في جانب الإعمار.



بدوره أوضح المدير التنفيذي للمركز العربي إسماعيل الوجيه، أن الورشة تأتي في إطار المشروع الوطني لإعداد خبراء إعادة الإعمار الذي ينفذه المركز .. مبيناً أن المركز سيقوم بالتدريب في دول أخرى هي الأردن وماليزيا وأندونيسيا لمدة ثلاثة أشهر.



وقدم نبذه مختصره عن المشروع في إعداد كفاءات وقدرات وطنية كخبراء متخصصين في مجال إعادة الإعمار، بحيث يحصلون على تدريب نوعي متخصص ويتم إعتمادهم دولياً.



حضر الورشة مدير عام البحوث والتدريب بالأمانة عبد الرحمن المعلمي ورئيس لجنة حصر الأضرار بأمانة العاصمة خالد النهمي.

سبأ