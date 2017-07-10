رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وكيل محافظة أرخبيل سقطرى [10/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء وكيل محافظة أرخبيل سقطرى هاشم السقطري.



جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع المحافظة والمؤامرة عليها وعلى تراثها الطبيعي والإنساني في سياق الحرب الشاملة التي تشنها أمريكا والسعودية على اليمن وإستهداف مقوماته الطبيعية والجغرافية.



كما تم إستعراض الأحوال المعيشية والإقتصادية والصحية لسكان الأرخبيل والسبل الكفيلة بتخفيف معاناتهم وحماية المجتمع والحفاظ على وعيه المتقدم والمستشعر بخطورة ما يجري من مؤامرة عالمية على اليمن.

سبأ