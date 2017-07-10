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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يوليو - 2017 الساعة 06:04:48م
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تفقد سير إمتحانات الشهادة الثانوية بمديرتي الميناء والحالي بالحديدة
[10/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:
ثمن نائب مدير مكتب التربية بمحافظة الحديدة عبد الرقيب الحرازي، مبادرات رجل الأعمال علي طاهر درهم لتوفير الكهرباء والمياه لمركزي مجمع السعيد( أ و ب ) وعدد من المراكز الامتحانية بمديرية الميناء.

وأشاد خلال تفقده سير الإمتحانات للشهادة الثانوية العامة بمراكز مجمع السعيد ( أ و ب ) وأبي بكر الصديق بمديرية الميناء وعثمان بن عفان بمديرية الحالي، بمبادرة الحاج عبد الجليل ثابت في توفير الحليب ومياه الشرب  للطلاب والطالبات في كافة مراكز مديرية الحالي.

وأكد أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية الإمتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لإداء الإمتحانات .
سبأ
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