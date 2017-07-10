كوريا الشمالية : الولايات المتحدة بدأت بالتفريق بين الأسيويين على غرار ما فعلته بالعرب [10/يوليو/2017] بيونغ يانغ – سبأ:

إتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالسعي في الوقت الراهن إلى تحريض فريق من الآسيويين ضد آخر وبث الفتنة بينهم على غرار ما فعلته بالعرب.



وقالت صحيفة (نودون سينمون) الرسمية الكورية الشمالية ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى جاهدة لإقناع الصين بانتهاج مسار أكثر شدة في تعاملها مع كوريا الشمالية على خلفية البرنامج الصاروخي النووي.



وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها "يعتبر كبار المسئولين الأمريكيين وعلى رأسهم دونالد ترامب أن الصين متراخية في جهودها لحمل كوريا الشمالية على تعليق برنامجها النووي، وقيدوا استناداً إلى ذلك نشاط عدد من الشركات والشخصيات الصينية العاملة في الولايات المتحدة بذريعة صلتهم بكوريا الشمالية".



وأكدت الصحيفة الكورية الشمالية الرسمية كذلك أن "الإمبراليين الأمريكيين قد تبنوا استراتيجية إجرامية في محاولة منهم لبث الفرقة بين الآسيويين خدمة لمصالح واشنطن، وذلك على غرار ما دبّته من خلاف وفرقة بين العرب".

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