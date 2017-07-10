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رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الأشغال العامة وقيادة الوزارة
[10/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ووكيل أول الوزارة ووكلاء الوزارة ومدير عام صندوق صيانة الطرق.

كرس اللقاء لإستعراض ما يتم إنجازه من أعمال صيانة الطرق وترميمها وإحتواء الأضرار والتدمير الممنهج الذي يحدثه العدوان السعودي الأمريكي على شبكات الطرق بإستهدافها بطائرات الـF16 الأمريكية والذخائر الأمريكية والبريطانية الموجهة.

وأثنى رئيس المجلس السياسي الأعلى على ما تبذله الوزارة وكوادرها وصندوق صيانة الطرق والجسور من جهود إستثنائية والمساندة المجتمعية ومن السلطات المحلية في مختلف المحافظات والمديريات التي تستهدف فيها الطرق من قبل طيران العدوان.

وأكد أن الوزارة وجهودها وأعمالها تأتي في أولويات إهتمام المجلس السياسي الأعلى وأن الجميع سيعمل مع الوزارة بروح الفريق الواحد وتسهيل كل الإجراءات التي من شأنها صيانة وديمومة الطرق في الوقت الراهن والتخفيف من آثار العدوان وإستهدافه الممنهج للطرق والجسور والمساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين وصعوبة وصول الخدمات والرعاية الصحية التي تفاقمت الحاجة إليها مع تفشي الكوليرا.

فيما إستعرض وزير الأشغال العامة خارطة إستهداف العدوان للطرق والجسور في محافظات الجمهورية ، والأضرار الإضافية والإهلاك في الطرقات وحدود الصيانة والترميم الممكنة جراء العدوان والحصار وما يتم توجيهه من جهود وأعمال بتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع في إبقاء الطرق آمنة ومصانة وقابلة للإستخدام.

وأشار إلى الفرص القائمة لدعم إعادة صيانة الطرق والجسور من بعض الجهات وما يتطلبه ذلك من جهود من قبل الوزارة وحكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى.

وتطرق الوزير مطلق إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة نتيجة العدوان والحصار وتقلص مواردها وسبل الحد من ذلك والتغلب عليه.
سبأ
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