وزيرة الشؤون الإجتماعية تناقش مع اليونيسيف تفعيل دور صندوق الرعاية الإجتماعية [10/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

ناقشت وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل فائقة السيد باعلوي اليوم مع رئيس قسم الحماية الإجتماعية بمنظمة اليونيسيف فنيامو سييفا، المواضيع المتعلقة بتفعيل عمل صندوق الرعاية الإجتماعية وتفعيل نشاطه.



وتطرق اللقاء إلى القضايا المتعلقة بتقديم الحماية الإجتماعية للأطفال من أضرار العدوان بالتعاون بين منظمة الطفولة والجهات المختصة.



كما تطرق اللقاء بحضور وكيل وزارة الشئون الإجتماعية والعمل لقطاع التنمية علي صالح عبد الله والمدير التنفيذي لصندوق الرعاية الإجتماعية منصور الفياضي، إلى إعادة تقييم نشاط صندوق الرعاية وتفعيل دوره في إطار التعاون بين الصندوق واليونيسيف والمانحين من أجل تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة عبر الصندوق وتحديد جهات الصرف عبر البنوك أو البريد أو أية جهات يتم اعتمادها.



واستعرض دور شبكة تنمية المستفيدين من خدمات الرعاية التي كانت تعمل في كافة المحافظات وتتركز حاليا في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب من أجل توسيع أنشطة الشبكة للوصول إلى المستفيدين ومساعدتهم بتقديم الخدمات التي يحتاجونها.

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