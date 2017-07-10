تفقد الوضع الوبائي للكوليرا بمديرية مناخة بصنعاء [10/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

اطلع نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء الدكتور طلال الجبري ومسئول الصحة والتغذية باليونيسيف بالمحافظة الدكتور فهيم الحاج اليوم على الوضع الوبائي للكوليرا بمديرية مناخة.



وتفقدا ومعهما مديرا جودة الخدمات الطبية بمكتب الصحة الدكتور محمد الشامي والرعاية الصحية الأولية أحمد شرف الدين، مستوى الخدمات بمستشفى الوحدة للمصابين بالكوليرا والإسهالات الحادة.



وأكد مسئول الصحة والتغذية باليونيسيف بصنعاء موافقة المنظمة لدعم عدد من الخدمات الصحية الخاصة بالأمومة والطفولة والتكفل بتمويلها كمرحلة أولى على أن يتم إضافة خدمات رقود الأطفال والحضانات.



وكان مدير عام المستشفى الدكتور علي رويحة قدم شرح حول الخدمات التي يقدمها المستشفى .. مثمنا جهود اليونيسيف ودعمها للقطاع الصحي بالمديرية.

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