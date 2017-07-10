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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يوليو - 2017 الساعة 06:04:48م
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  عربي ودولي
روسيا تعرب عن أملها بتحقيق تقدم في جولة المفاوضات الجديدة الخاصة بالازمة السورية
[10/يوليو/2017] نيويورك – سبأ:
أعربت روسيا اليوم الاثنين عن املها في تحقيق تقدم ملموس خلال جولة المفاوضات الجديدة الخاصة بالازمة السورية والتي استأنفت اليوم في جنيف بسويسرا.

ونقلت وكالة (نوفوسيتي) الروسية للانباء عن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين قوله في في ختام إيجاز صحفي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا "أطلعنا المبعوث الخاص الى سورية على خططه وأفكاره وكيف ينوي إجراء هذه المفاوضات والعمل مع الأطراف".

واضاف بورودافكين في حديث صحفي ان "كل ما قاله (دي ميستورا) حظي بتأييد ودعم ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في جنيف.. ونحن نأمل بأن يتم تحقيق تقدم محدد".

واوضح الدبلوماسي الروسي أن المفاوضات ستركز على موضوعين تتمثل في "توحيد جهود السلطات السورية والمعارضة في مجال مكافحة الإرهابيين، وعملية الإصلاح الدستوري التي ووفقاً لآراء الأطراف السورية، تعتبر المفتاح والأساس لكل القضايا الأخرى في التسوية السياسية بسورية".
سبأ
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