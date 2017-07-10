قبائل بني عمر بيريم إب تؤكد النفير العام ورفد الجبهات في مواجهة العدوان [10/يوليو/2017] إب - سبأ:

أكدت قبائل عزلة بني عمر بمديرية يريم محافظة إب النفير العام والإستعداد لرفد جبهات الشرف والبطولة في مواجهة العدوان.



كما أكدت قبائل بني عمر في وقفة إحتجاجية اليوم وقوفها صفا واحدا إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية.



وأشاروا إلى أن ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر بحق أبناء الشعب اليمني وصمت عار في جبين الإنسانية.



ودعا المشاركون في الوقفة إلى تعزيز الإصطفاف ورفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

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