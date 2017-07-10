مناقشة آلية تفعيل دور السلطة القضائية بعمران [10/يوليو/2017] عمران - سبأ:

ناقش إجتماع بعمران اليوم برئاسة المحافظ فيصل جعمان ورئيس محكمة إستئناف المحافظة القاضي حمود الهردي، آلية تفعيل دور السلطة القضائية بالمحافظة ورفد المحاكم والنيابات بالقضاة ووكلاء وأعضاء النيابة.



واستمع الإجتماع من رئيس محكمة إستئناف المحافظة إلى شرح حول وضع المحكمة بعد تدميرها كليا من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي وممارسة العمل في مقرات بديلة، وكذا الصعوبات التي تعترض المحاكم بالمحافظة.



وأكد المحافظ أهمية إضطلاع الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في تأدية المهام الوظيفية والتغلب على الظروف الصعبة التي خلفها العدوان والحصار.



وشدد على ضرورة التنسيق بين المحاكم والنيابات وأجهزة الضبط بما يسهم في سرعة تنفيذ الأحكام وعدم التطويل في القضايا والعمل على إنصاف الناس في مظلوميتهم.

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