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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يوليو - 2017 الساعة 05:29:44م
إجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش جوانب تنسيق الجهدين الرسمي والشعبي في موجهة الكوليرا
رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الإجتماع الذي عقد اليوم بصنعاء، وكرس لمناقشة السبل الكفيلة بتنسيق جهود الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة الكوليرا.
مئات آلاف الأتراك يتظاهرون باسطنبول تنديداً بسياسات نظام أردوغان
تظاهر أمس مئات آلاف الأتراك بدعوة من حزب الشعب الجمهوري التركي قرب مدينة اسطنبول تحت شعار “العدالة” للتنديد بسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الاستبدادية وقيامه بسجن نائب عن الحزب كشف دعمه للإرهابيين في سورية .
إرتفاع أسعار النفط بعد خسائر
عوضت أسعار النفط بعض خسائرها اليوم بعد أن هبطت ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة ولكن الأسواق مازالت تتعرض لضغوط من تزايد عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة والإمدادات الكبيرة من أوبك.
فرنسا تحقق اللقب على حساب البرازيل في دوري الطائرة العالمي
حقق المنتخب الفرنسي اللقب الثاني في تاريخه في الدوري العالمي للكرة الطائرة عقب فوزه على نظيره البرازيلي 3-2 في المباراة النهائية في البرازيل .
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  اقتصاد
هبوط أسعار الذهب الى 1207 دولار للاوقية
[10/يوليو/2017] لندن – سبأ :
هبطت اسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أقل مستوى في نحو أربعة أشهر بعدما عززت أحدث بيانات الوظائف الأمريكية أسواق الأسهم وعائدات أذون الخزانة ما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً امناً.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1207.03 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس في وقت سابق أقل مستوى منذ 15 مارس الماضي عند 1204.45 دولار.

كما تراجع الذهب في العقود الأمريكية تسليم أغسطس بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1206.20 دولار للأوقية.

واقتفت الفضة اثر المعدن الاصفر وهبط سعرها الفوري نحو اثنين بالمائة إلى 15.27 دولار للأوقية، فيما هبط البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 836.18 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين ايضاً وبنسبة 0.5 بالمائة إلى 899 دولارا للأوقية بعدما لامس أقل مستوى منذ الرابع من مايو الماضي خلال الجلسة.
سبأ
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