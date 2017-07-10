هبوط أسعار الذهب الى 1207 دولار للاوقية [10/يوليو/2017] لندن – سبأ :

هبطت اسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أقل مستوى في نحو أربعة أشهر بعدما عززت أحدث بيانات الوظائف الأمريكية أسواق الأسهم وعائدات أذون الخزانة ما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً امناً.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1207.03 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس في وقت سابق أقل مستوى منذ 15 مارس الماضي عند 1204.45 دولار.



كما تراجع الذهب في العقود الأمريكية تسليم أغسطس بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1206.20 دولار للأوقية.



واقتفت الفضة اثر المعدن الاصفر وهبط سعرها الفوري نحو اثنين بالمائة إلى 15.27 دولار للأوقية، فيما هبط البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 836.18 دولار للأوقية.



وانخفض البلاتين ايضاً وبنسبة 0.5 بالمائة إلى 899 دولارا للأوقية بعدما لامس أقل مستوى منذ الرابع من مايو الماضي خلال الجلسة.

سبأ