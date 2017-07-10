نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء يتفقدون سير العمل بعدد من المرافق بالحديدة [10/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:

اطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبول ووزراء الإعلام والزراعة والري والنقل والثروة السمكية ومحافظ الحديدة اليوم على سير العمل في الهيئة العامة لمصادر البحر الأحمر بالحديدة.



وأكد الدكتور مقبولي ووزراء الإعلام أحمد حامد والزراعة غازي أحمد والنقل زكريا الشامي والثروة السمكية محمد الزبيري، خلال لقائهم قيادة الهيئة والعاملين فيها أن الزيارة لمحافظة الحديدة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة إحتياجات المحافظة.



وأشاروا إلى أن زيارتهم للهيئة تأتي للإطلاع على أوضاعها وهموم الصيادين وما يعانوه جراء العدوان والحصار، إضافة إلى تقديم الخدمات لهم وفتح المختبر المركزي للأسماك وتفعيل الخدمات في مراكز الإنزال السمكي إلى جانب تقديم الدعم للصيادين المتضررين من العدوان.



وأوضحوا أن هناك خدمات نفذت بهدف معالجة الصعوبات التي تعترض الصيادين ومنها الربط الشبكي بين مراكز الإنزال والمركز الرئيسي، وتدشين الطائف الخاصة بالصيادين، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بالوزارة والهيئة والإتحاد السمكي وخفر السواحل بما يضمن سلامة الصيادين وتتبع أماكنهم في البحر، إضافة إلى العمل على إنشاء صندوق تأمين للصيادين وكذا العمل على إفتتاح وحدة صحية في ميناء الاصطياد.



وكان رئيس هيئة المصائد عبد القادر الوادعي ورئيس للإتحاد السمكي عامر المطري ورئيس فرع الاتحاد بالحديدة عمر الجنيد استعرضوا الصعوبات التي تعترض الهيئة والصيادين جراء العدوان والحصار.



حضر اللقاء وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد ومدير هيئة علوم البحار والأحياء المائية فاطمة دام شمسان.



إلى ذلك تفقد نائب رئيس الوزراء والوزراء ومحافظ الحديدة حسن الهيج العمل في أرصفة ميناء الحديدة والصعوبات التي تواجهه جراء إستهداف عدد منها من قبل طيران دول العدوان وإحتياجات أرصفة الميناء للصيانة .



واطلعوا على أوضاع الكرينات التي تضررت بفعل قصف العدوان .. ووجه نائب رئيس الوزراء بسرعة صيانتها حتى يتم إستبدالها بكرينات جديدة.



كما وجه مؤسسة الموانئ بضرورة صيانة للبوجا وإعادة الكراكة على أن تتولى وزارة النفط دفع تكاليف الصيانة.



وخلال لقاء نائب رئيس الوزراء والوزراء قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر أشاد الدكتور مقبولي بجهود العاملين في الموانئ وصمودهم .. مؤكدا أن القيادة السياسية والحكومة تولي محافظة الحديدة إهتماما خاصا لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة.



وأدان نائب رئيس الوزراء والوزراء منع قوات تحالف العدوان لسفينة المازوت "فريو" من الوصول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها من المازوت المخصص لكهرباء الحديدة لتخفيف معاناة المواطنين .



وناشدوا الأمم المتحدة بإعطاء التصاريح لسفن المازوت حتى لا تتضاعف معاناة المواطنين من أبناء تهامة.



فيما أشار نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر يحيى شرف الدين ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد يحيى نعيم ومدير جمرك الميناء عبد الله حبيب إلى الصعوبات التي تعترض سير العمل في الميناء والجمارك.



من جهة ثانية اطلع نائب رئيس الوزراء ومرافقوه على سير الأداء بهيئة مستشفى الثورة بالحديدة، واستمعوا من رئيس الهيئة إلى إيضاح حول الدور الذي تقوم به الهيئة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لمواطني المحافظة والمحافظات المجاورة في ظل شحة الإمكانيات وكذا ما تقدمه الهيئة من خدمات طبية من خلال إستحداث مركزين لمعالجة الإسهالات المائية الحادة ومواجهة الكوليرا.



ونوه نائب رئيس الوزراء بجهود قيادة المحافظة وقيادة هيئة مستشفى الثورة في مكافحة الكوليرا .. وأعلن عن تقديم وزارة النقل مبلغ 10 ملايين ريال عبر مؤسسة الموانئ وكذا خمسة ملايين ريال من وزارة الزراعة لدعم الرعاية الصحية بهيئة مستشفى الثورة.



كما أعلن الدكتور مقبولي عن إنشاء وتدشين هيئة دعم مواجهة الكوليرا في محافظة الحديدة برئاسة الحاج عبد الجليل ثابت والتي ستسهم من خلال إشراك كبار التجار في الحد من إنتشار الوباء.

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