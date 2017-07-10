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كوزنتسوفا تفوز على البولندية رادفانسكا في بطولة ويمبلدون
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كوزنتسوفا تفوز على البولندية رادفانسكا في بطولة ويمبلدون
[10/يوليو/2017] لندن ـ سبأ:
تغلبت سفيتلانا كوزنتسوفا على البولندية أجنيشكا رادفانسكا 6-2 و6-4 لتتأهل بهذا الفوز إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون اليوم الاثنين.

 وبلغت كوزنتسوفا (32 عاما) دور الثمانية للمرة الرابعة في مسيرتها ولم تخسر أي مجموعة في بطولة هذا العام حتى الآن وقضت أقل من خمس ساعات في مبارياتها.

 وواجهت كوزنتسوفا منافسات بمتوسط تصنيف 139 عالميا في أول ثلاث مباريات لذا تعين عليها رفع مستواها في مواجهة صعبة أمام رادفانسكا المصنفة التاسعة اليوم الاثنين وبالفعل قامت بهذا بعد أن نفذت 37 ضربة حاسمة مقابل 13 لمنافستها.

ولم يكن أمام رادفانسكا سبيل للانتفاض في المجموعة الأولى بعد خسارة أول أربعة أشواط في أجواء يوم مشمسة.

 لكن المجموعة الثانية استغرقت نحو ساعة وشهدت تبادلا للضربات من الخط الخلفي إلا أن كوزنتسوفا، وهي واحدة من ست فائزات بألقاب ضمن البطولات الأربع الكبرى في دور 16 وثاني أكبر لاعبة سنا مستمرة بالمنافسة، كسرت الإرسال في الشوط السابع.

 وحققت الانتصار بضربة خلفية في نقطة حسم اللقاء لتضرب موعدا مع الاسبانية جاربين موجوروزا بلانكو التي أطاحت بأنجليكه كيربر المصنفة الأولى.

 ولم تتجاوز كوزنتسوفا حاجز دور الثمانية في ملاعب ويمبلدون إذ خسرت أمام البلجيكية جوستين هينان في 2003 وأمام الأمريكية لينزي دافنبورت في 2005 وأمام فينوس وليامز في 2007.
سبأ
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