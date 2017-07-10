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  عربي ودولي
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
[10/يوليو/2017] رام الله – سبأ:
استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم بزعم تنفيذ عملية طعن جندي إسرائيلي قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

 وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم إنها “بلغت باستشهاد فلسطيني لم تعرف هويته بعد عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه قرب بلدة تقوع جنوب بيت لحم”.

 ومن جانب اخر شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات طالت تسعة مواطنين فلسطينيين في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

 

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين من مدينة /قلقيلية/ ونقلتهما لجهة مجهولة خلال اقتحامها المدينة فيما اعتقلت شابين من قرية /الجلمة/ شمال شرق

/ جنين/.

 

وأفادت المصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم /الدهيشة/ في / بيت لحم/ وشرعت بمداهمة منازل الفلسطينيين واعتقلت ثلاثة شبان.. مضيفة إنه تم اعتقال فلسطينيين آخرين من محافظة /الخليل/ جنوب الضفة الغربية واقتادتهما بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما إلى جهة غير معلومة.

 كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة/ الخليل/ وبلدتي /يطا/ و/إذنا/ ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي /سعير/ و/حلحول/ وعلى مدخلي مدينة/ الخليل/ الشمالي والجنوبي وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين ما تسبب في إعاقة مرورهم.
سبأ
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