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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يوليو - 2017 الساعة 05:29:44م
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تفقد سير الإمتحانات بمديرية الحيمة الداخلية بصنعاء
[10/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم اليوم سير إمتحانات الشهادة الثانوية العامة في عدد من المراكز بمديرية الحيمة الداخلية.

حيث تفقد الوكيل عاصم ومعه مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار المراكز الإمتحانية بمدرسة التعاون بالحليلة ومدرسة 22 مايو قرية بيت المحجزي ومدرسة النهضة بالعر .. واستمعا من مدير مكتب التربية بالمديرية عبدالكريم القرعفي إلى شرح عن سير العملية الإمتحانية في تلك المراكز والصعوبات التي تواجهها.

وأشاد وكيل المحافظة بمستوى الإنضباط بالمراكز الإمتحانية رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان .. متمنيا للطلاب والطالبات مزيد من الإجتهاد للحصول على أعلى درجات التفوق.

فيما أشار مدير مكتب التربية بالمحافظة إلى أن العملية الإمتحانية تسير وفق ما خطط له .. مشيدا بجهود التربويين وحرصهم على إنجاح العام الدراسي والعملية الإمتحانية.
سبأ
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