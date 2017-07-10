|
وكيل وزارة التربية ووكيل محافظة إب يتفقدان امتحانات الشهادة الثانوية
[10/يوليو/2017] إب - سبأ:
تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم فؤاد عبدلله الشامي ووكيل محافظة إب لشؤن التعليم صادق حمزة اليوم، سبر العملية الامتحانية للشهادة الثانوية العامة بمحافظة إب.
واطلعا ومعهما مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد الغزالي وعضو اللجنة الفرعية للامتحانات عبد الرحمن الحبري، على سير الامتحانات في مدرسة وفاء إدريس وأسماء والوحدة بمديرية المشنة والمراكز الإمتحانية بمدرستي الفاروق وسناء محيدلي بمديرية الظهار، واستمعوا من رؤساء المراكز الإمتحانية إلى شرح حول سير العملية الإمتحانية.
وأشاد وكيل وزارة التربية ووكيل المحافظة بمستوى التنظيم والانضباط بتلك المراكز الإمتحانية.
وأكد حرص وزارة التربية والسلطة المحلية على تذليل الصعوبات التي قد تقف أمام سير الأمتحانات بما يضمن نجاحها.
وحثا الطلاب والطالبات على الاجتهاد لتحقيق مراتب متقدمة .. مشددين على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
سبأ