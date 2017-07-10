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  محلي
أمين عام محلي أمانة العاصمة يتفقد سير إمتحانات الشهادة الثانوية
[10/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، اليوم سير إمتحانات الشهادة الثانوية بالأمانة والتي يتقدم لها 33 ألف طالبا وطالبة موزعين على 87 مركزا إمتحانيا بقسميها العلمي والأدبي في عموم مدارس مديريات الأمانة.

حيث إطلع أمين عام محلي أمانة العاصمة ومدير مكتب التربية بالأمانة محمد الفضلي علي سير الإمتحانات بمدرسة الشهيد العلفي ثانوي بنات بمديرية التحرير، واستمع إلى شرح عن الجهود المبذولة في تسيير العملية الإمتحانية والأجواء الملائمة للطلاب لأداء إمتحاناتهم.

وأشاد جمعان بمستوى الإنضباط بالمراكز الإمتحانية .. حاثا الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجهود في سبيل التحصيل العلمي وتحقيق المراتب المتقدمة.

وجدد أمين محلي العاصمة التأكيد حرص قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة على توفير الظروف والأجواء الملائمة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من تأدية إمتحاناتهم وإنجاح العملية التعليمية بمدارس العاصمة للعام الثالث على التوالي في ظل الصعوبات التي تواجه الوطن جراء إستمرار العدوان.

يذكر أن 81 ألف طالبا وطالبة وآلاف الطلاب النازحين بأمانة العاصمة يؤدون إمتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي الجاري، منهم 48 ألف طالبا للشهادة الأساسية موزعين على 107 مراكز إمتحانية و 33 ألف طالبا وطالبة للشهادة الثانوية موزعين على 87 مركز إمتحاني بقسميها العلمي والأدبي بمديريات العاصمة العشر، وسبعة آلاف و145 معلماً ومعلمة وكادر تربوي وتعليمي يشرفون على الإمتحانات .

رافقه خلال الزيارة مدير مديرية التحرير محمد عثمان.
سبأ
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