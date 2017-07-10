ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 10 - يوليو - 2017 الساعة 05:29:44م
إجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش جوانب تنسيق الجهدين الرسمي والشعبي في موجهة الكوليرا
رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الإجتماع الذي عقد اليوم بصنعاء، وكرس لمناقشة السبل الكفيلة بتنسيق جهود الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة الكوليرا.
مئات آلاف الأتراك يتظاهرون باسطنبول تنديداً بسياسات نظام أردوغان
تظاهر أمس مئات آلاف الأتراك بدعوة من حزب الشعب الجمهوري التركي قرب مدينة اسطنبول تحت شعار “العدالة” للتنديد بسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الاستبدادية وقيامه بسجن نائب عن الحزب كشف دعمه للإرهابيين في سورية .
إرتفاع أسعار النفط بعد خسائر
عوضت أسعار النفط بعض خسائرها اليوم بعد أن هبطت ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة ولكن الأسواق مازالت تتعرض لضغوط من تزايد عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة والإمدادات الكبيرة من أوبك.
فرنسا تحقق اللقب على حساب البرازيل في دوري الطائرة العالمي
حقق المنتخب الفرنسي اللقب الثاني في تاريخه في الدوري العالمي للكرة الطائرة عقب فوزه على نظيره البرازيلي 3-2 في المباراة النهائية في البرازيل .
آخر الأخبار:
هبوط أسعار الذهب الى 1207 دولار للاوقية
نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء يتفقدون سير العمل بعدد من المرافق بالحديدة
استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح
كوزنتسوفا تفوز على البولندية رادفانسكا في بطولة ويمبلدون
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
فرنسا قد تغلق 17 من مفاعلاتها النووية
[10/يوليو/2017] باريس ـ سبأ:
أعلن وزير الانتقال البيئي الفرنسي نيكولا هولو اليوم أن بلاده بصدد إغلاق مفاعلات نووية قد يصل عددها إلى 17 وذلك من أجل احترام قانون تحول الطاقة الذي يهدف إلى جعل نسبة الذرة المستخدمة في إنتاج الكهرباء حوالى 50% بحلول عام 2025.

وقال هولو في تصريح لإذاعة /ار تي أل/ الفرنسية” إن الجميع يدرك أنه من أجل تحقيق هذا الهدف سنغلق عددا من المفاعلات.. سأدرس الموضوع وأخطط له وربما يكون العدد ما يصل إلى 17 مفاعلا نوويا”.

 وأضاف ” أنه إذا أردنا تحقيق هذا الهدف تقنيا بحيث سنخفض استهلاكنا ونقوم بتنويع إنتاجنا علينا أن نغلق عددا من المفاعلات”.. مشيرا إلى أن “كل مفاعل لديه وضع اقتصادي واجتماعي وحتى أمني خاص به”.

 وكان وزير الانتقال البيئي الفرنسي قدم الخميس الماضي “خطة مناخ” تمتد طوال عهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أعطى عددا من التوجيهات في قطاع إنتاج الطاقة لكنه لم يفصّل الخطة التي ستعتمدها الحكومة من أجل خفض نسبة النووي بشكل ملحوظ والتي تمثل حاليا ما يقارب ال75% من إنتاج الطاقة في فرنسا.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
كوزنتسوفا تفوز على البولندية رادفانسكا في بطولة ويمبلدون
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
مصرع 3 مدنيين وإصابة  7 آخرين في قصف مدفعي شمال العراق
مقتل 16 مسلحاً من طالبان في عملية أمنية شرقي أفغانستان
​ديمستورا يعقد اجتماعا مع الوفد السوري في جنيف
مئات آلاف الأتراك يتظاهرون باسطنبول تنديداً بسياسات نظام أردوغان
مصرع تسعة أشخاص بحادث إنقلاب حافلة سياحية في بيرو
إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال
اشتعال حريق في مبنى بمنطقة كامدن ماركت بالعاصمة البريطانية لندن
إجلاء آلاف السكان جراء حرائق الغابات في الولايات المتحدة وكندا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل شن غاراته على عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية
[10/يوليو/2017]
تحالف العدوان يحتجز سفينة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة
[09/يوليو/2017]
طيران العدوان يدمر منزل مواطن بمديرية باقم بصعدة
[09/يوليو/2017]
الثروة السمكية تدعو الأمم المتحدة والمنظمات لحماية قطاع الصيد
[09/يوليو/2017]
طيران العدوان وبوارجه تستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية
[09/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by