فرنسا قد تغلق 17 من مفاعلاتها النووية [10/يوليو/2017] باريس ـ سبأ:

أعلن وزير الانتقال البيئي الفرنسي نيكولا هولو اليوم أن بلاده بصدد إغلاق مفاعلات نووية قد يصل عددها إلى 17 وذلك من أجل احترام قانون تحول الطاقة الذي يهدف إلى جعل نسبة الذرة المستخدمة في إنتاج الكهرباء حوالى 50% بحلول عام 2025.



وقال هولو في تصريح لإذاعة /ار تي أل/ الفرنسية” إن الجميع يدرك أنه من أجل تحقيق هذا الهدف سنغلق عددا من المفاعلات.. سأدرس الموضوع وأخطط له وربما يكون العدد ما يصل إلى 17 مفاعلا نوويا”.



وأضاف ” أنه إذا أردنا تحقيق هذا الهدف تقنيا بحيث سنخفض استهلاكنا ونقوم بتنويع إنتاجنا علينا أن نغلق عددا من المفاعلات”.. مشيرا إلى أن “كل مفاعل لديه وضع اقتصادي واجتماعي وحتى أمني خاص به”.



وكان وزير الانتقال البيئي الفرنسي قدم الخميس الماضي “خطة مناخ” تمتد طوال عهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أعطى عددا من التوجيهات في قطاع إنتاج الطاقة لكنه لم يفصّل الخطة التي ستعتمدها الحكومة من أجل خفض نسبة النووي بشكل ملحوظ والتي تمثل حاليا ما يقارب ال75% من إنتاج الطاقة في فرنسا.

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