Cour yéménite : Quatre Saoudiens affiliés à Al-Qaïda condamné à mort [10/يوليو/2017]





SANA'A, 10 Juillet (SABA)- La Cour pénale spécialisée a publié dimanche une condamnation à mort de quatre Saoudiens appartenant à l'organisation terroriste Al-Qaïda pour tuer et massacrer quatorze soldats de la 135e Brigade d'infanterie à Sayoun, dans le gouvernorat d'Hadramaout.



De plus, ils sont accusés et ont fait leurs preuves de mener une attaque contre un point de sécurité basé dans le quartier d'Al-Qhtan, ainsi que de perpétrer d'autres crimes, conduisant à un état d'insécurité dans le pays.



Depuis le début de la guerre menée par l'Arabie contre le Yémen, le royaume a été mise des efforts excessifs en provoquant un conflit interne pour servir ses intérêts militaires rapidement.



SABA