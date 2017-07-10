محافظ ذمار ونائب وزير التربية يتفقدان سير إمتحانات الشهادة الثانوية [10/يوليو/2017] ذمار - سبأ:

تفقد محافظ ذمار حمود محمد عباد ونائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الحامدي اليوم، سير إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بمديريتي مدينة ذمار وضوران.



حيث زار المحافظ عباد والدكتور الحامدي ومعهما وكيل وزارة التربية الدكتور عبدالكريم الجندراي ووكيل محافظة ذمار محمود الجبين، مركزي محمد عبدالله صالح وأسماء بنت أبي بكر في مدينة ذمار ومركزي الوحدة وأسماء بنت أبي بكر في مديرية ضوران، وتعرفوا من الطلاب على أبرز الصعوبات التي تواجههم.



وأكد المحافظ ونائب وزير التربية الاستعداد لوضع الحلول لتلك الصعوبات ومراعاة ظروف الطلاب جراء استمرار العدوان.



وحثا الطلاب على الجد والمثابرة في التحصيل العلمي لتحقيق أفضل النتائج في الامتحانات، والتغلب على كافة التحديات التي فرضها العدوان.



وأشاد محافظ ذمار ونائب وزير التربية بمستوى الانضباط في المراكز الإمتحانية وخلوها أي مظاهر تؤثر على الطلاب .. وشددا على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء ملائمة.



وأكدا أهمية تضافر الجهود في سبيل إنجاح العملية الإمتحانية باعتبار ذلك مسؤولية وطنية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان.



رافقهم خلال الزيارات مدير مكتب التربية بذمار احمد علي الوشلي ونائبيه سعيد الغابري ومحمد حسن الهادي ومدير مديرية ضوران نبيل الزيادي ومستشار وزير التربية إبراهيم شرف ومستشار المحافظة عبده علي العلوي وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية للامتحانات.

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