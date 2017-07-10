إرتفاع معدل التضخم في الصين عند مستوى 1.5 في المائة [10/يوليو/2017] بكين ـ سبأ:

إرتفع مؤشر معدل تضخم أسعار المستهلك والمنتج في الصين على أساس سنوي خلال يونيو الماضي عند مستوى 1.5 في المائة.



وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصيني الصادرة اليوم إرتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي عند مستوى 1.5 في المائة دون تغيير في حين كان المحللون يتوقعون إرتفاعه إلى 1.6 في المائة.



وأشارت البيانات إلى تراجع أسعار الغذاء بنسبة 1.2 في المائة بعد تراجع بنسبة 1.6 في المائة خلال الشهر السابق في الوقت نفسه إرتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.2 في المائة مقابل 2.3 في المائة خلال مايو الماضي.



وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغ متوسط معدل التضخم 1.4 في المائة في حين تستهدف الحكومة معدل تضخم قدره 3 في المائة تقريبا خلال العام الحالي ككل.



في الوقت نفسه تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسبة /0.2/ في المائة بعد تراجع شهري بنسبة /0.1/ في المائة خلال مايو الماضي.



كما أظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) خلال يونيو الماضي بنسبة /5.5 / في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق.



في الوقت نفسه تراجع المؤشر بنسبة /0.2/ في المائة مقارنة بشهر مايو الماضي.



من ناحيته قال محلل اقتصادي إنه مع تباطؤ وتيرة القروض وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي خلال الشهور المقبلة ستبدأ وتيرة التقلبات في أسعار المواد الغذائية تتراجع كما سيبدأ معدل التضخم بالتراجع مجددا.

سبأ