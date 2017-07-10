ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 10 - يوليو - 2017 الساعة 05:29:44م
إجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش جوانب تنسيق الجهدين الرسمي والشعبي في موجهة الكوليرا
رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الإجتماع الذي عقد اليوم بصنعاء، وكرس لمناقشة السبل الكفيلة بتنسيق جهود الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة الكوليرا.
مئات آلاف الأتراك يتظاهرون باسطنبول تنديداً بسياسات نظام أردوغان
تظاهر أمس مئات آلاف الأتراك بدعوة من حزب الشعب الجمهوري التركي قرب مدينة اسطنبول تحت شعار “العدالة” للتنديد بسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الاستبدادية وقيامه بسجن نائب عن الحزب كشف دعمه للإرهابيين في سورية .
إرتفاع أسعار النفط بعد خسائر
عوضت أسعار النفط بعض خسائرها اليوم بعد أن هبطت ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة ولكن الأسواق مازالت تتعرض لضغوط من تزايد عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة والإمدادات الكبيرة من أوبك.
فرنسا تحقق اللقب على حساب البرازيل في دوري الطائرة العالمي
حقق المنتخب الفرنسي اللقب الثاني في تاريخه في الدوري العالمي للكرة الطائرة عقب فوزه على نظيره البرازيلي 3-2 في المباراة النهائية في البرازيل .
آخر الأخبار:
هبوط أسعار الذهب الى 1207 دولار للاوقية
نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء يتفقدون سير العمل بعدد من المرافق بالحديدة
استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح
كوزنتسوفا تفوز على البولندية رادفانسكا في بطولة ويمبلدون
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
إرتفاع معدل التضخم في الصين عند مستوى 1.5 في المائة    
[10/يوليو/2017] بكين ـ سبأ:
إرتفع مؤشر معدل تضخم أسعار المستهلك والمنتج في الصين على أساس سنوي خلال يونيو الماضي عند مستوى 1.5 في المائة.

 وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصيني الصادرة اليوم إرتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي عند مستوى 1.5 في المائة دون تغيير في حين كان المحللون يتوقعون إرتفاعه إلى 1.6 في المائة.

وأشارت البيانات إلى تراجع أسعار الغذاء بنسبة 1.2 في المائة بعد تراجع بنسبة 1.6 في المائة خلال الشهر السابق في الوقت نفسه إرتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.2 في المائة مقابل 2.3 في المائة خلال مايو الماضي.

 وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغ متوسط معدل التضخم 1.4 في المائة في حين تستهدف الحكومة معدل تضخم قدره 3 في المائة تقريبا خلال العام الحالي ككل.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسبة /0.2/ في المائة بعد تراجع شهري بنسبة /0.1/ في المائة خلال مايو الماضي.

 كما أظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) خلال يونيو الماضي بنسبة /5.5 / في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق.

 في الوقت نفسه تراجع المؤشر بنسبة /0.2/ في المائة مقارنة بشهر مايو الماضي.

من ناحيته قال محلل اقتصادي إنه مع تباطؤ وتيرة القروض وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي خلال الشهور المقبلة ستبدأ وتيرة التقلبات في أسعار المواد الغذائية تتراجع كما سيبدأ معدل التضخم بالتراجع مجددا.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
هبوط أسعار الذهب الى 1207 دولار للاوقية
استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح
إرتفاع أسعار النفط بعد خسائر
بدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا في سبتمبر القادم
انخفاض مبيعات سيارات أودي في الصين خلال النصف الأول من العام الجاري
العراق يعلن عن بدء حفر أول بئر في حقل نفطي قرب الحدود الإيرانية
البنك الدولي يدشن برنامج قروض لسيدات الأعمال بالدول النامية
تراجع حجم التداول بسوق مسقط 8ر15% في النصف الأول من 2017
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني
ارتفاع الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل شن غاراته على عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية
[10/يوليو/2017]
تحالف العدوان يحتجز سفينة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة
[09/يوليو/2017]
طيران العدوان يدمر منزل مواطن بمديرية باقم بصعدة
[09/يوليو/2017]
الثروة السمكية تدعو الأمم المتحدة والمنظمات لحماية قطاع الصيد
[09/يوليو/2017]
طيران العدوان وبوارجه تستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية
[09/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by