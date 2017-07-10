مصرع 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين في قصف مدفعي شمال العراق [10/يوليو/2017] بغداد ـ سبأ:

لقى ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب سبعة آخرون اليوم بقصف مدفعي من قبل مسلحين تنظيم "داعش" في الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط جنوب تكريت شمال العراق.



وقال مصدر أمني إن مسلحين تنظيم /داعش/ قصفوا بقذائف الهاون قرية /المرير/ ضمن الساحل الأيسر لقضاء /الشرقاط/ ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين.



وفي الوقت نفسه صرح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن في بيان إن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر التابعة لتنظيم /داعش/ شمال العاصمة بغداد .

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