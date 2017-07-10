الهلال الأحمر اليمني بالحديدة يدشن دورات صيفية في مجال الأسعافات الأولية [10/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:

دشنت جمعية الهلال الأحمر اليمني بالحديدة اليوم سلسلة من الدورات الصيفية في مجال الاسعافات الاولية.



وتهدف الدورات الى رفع مستوى 30 مشاركا ومشاركة في الاسعافات الأولية في ظل الوضع الذي تعيشه المحافظة جراء العدوان وذلك من خلال تاهيل عدد من الكوادر الشبابية واكسابهم خبرات في المجال الصحي وتنمية مهاراتهم في العمل الصحي.



واوضحت منسقة الدورات في الجمعية نورية الحاشدي لوكالة الانباء اليمنية ( سبا ) انه تم التنسيق للدورات مع جهات الاختصاص وباشراف مدربين قادرين على ايصال المعلومة السليمة والفكرة الصحيحة من اجل تحقيق الفائدة للشباب المشارك .



وسيتعرف المشاركون خلال الدورات على معارف ومهارات الاسعافات الأولية وتكوين الصيدلية المنزلية بالاضافة الى مواضيع عدة ذات صلة بالجانب الصحي.

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