محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز الأرصاد ينبه من تدني الرؤية الأفقية خلال الساعات القادمة صنعاء - سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين وسائقي المركبات في المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية من تدني مستوى الرؤية الأفقية نتيجة انتشار الأتربة خلال الساعات القادمة .



وتوقع المركز في نشرته اليومية تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منها استمرار العوالق الترابية على أجزاء من المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية .



و أهاب المركز بمرضى الصدر وكبار السن والأطفال توخي الحيطة والحذر و عدم التعرض للأتربة والغبار , وكذا المتعاملين مع الأجهزة الالكترونية الحساسة لحماية أجهزتهم من آثار الأتربة .

سبأ [10/يوليو/2017]سبأ