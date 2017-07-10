[10/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين وسائقي المركبات في المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية من تدني مستوى الرؤية الأفقية نتيجة انتشار الأتربة خلال الساعات القادمة .
وتوقع المركز في نشرته اليومية تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منها استمرار العوالق الترابية على أجزاء من المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية .
و أهاب المركز بمرضى الصدر وكبار السن والأطفال توخي الحيطة والحذر و عدم التعرض للأتربة والغبار , وكذا المتعاملين مع الأجهزة الالكترونية الحساسة لحماية أجهزتهم من آثار الأتربة .
سبأ