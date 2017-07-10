ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 10 - يوليو - 2017 الساعة 11:31:08ص
الجيش واللجان يواصلون استهداف مواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
واصل الجيش واللجان الشعبية استهداف مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية وكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .
مئات آلاف الأتراك يتظاهرون باسطنبول تنديداً بسياسات نظام أردوغان
تظاهر أمس مئات آلاف الأتراك بدعوة من حزب الشعب الجمهوري التركي قرب مدينة اسطنبول تحت شعار “العدالة” للتنديد بسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الاستبدادية وقيامه بسجن نائب عن الحزب كشف دعمه للإرهابيين في سورية .
العراق يعلن عن بدء حفر أول بئر في حقل نفطي قرب الحدود الإيرانية
أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد عن بدء حفر أول بئر في حقل الحويزة النفطي قرب الحدود الإيرانية، وسط تقديرات باحتواء البئر على احتياطيات بمليار برميل.
فرنسا تحقق اللقب على حساب البرازيل في دوري الطائرة العالمي
حقق المنتخب الفرنسي اللقب الثاني في تاريخه في الدوري العالمي للكرة الطائرة عقب فوزه على نظيره البرازيلي 3-2 في المباراة النهائية في البرازيل .
آخر الأخبار:
مركز الأرصاد ينبه من تدني الرؤية الأفقية خلال الساعات القادمة
مقتل 16 مسلحاً من طالبان في عملية أمنية شرقي أفغانستان
​ديمستورا يعقد اجتماعا مع الوفد السوري في جنيف
طيران العدوان يواصل شن غاراته على عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مركز الأرصاد ينبه من تدني الرؤية الأفقية خلال الساعات القادمة
[10/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين وسائقي المركبات في المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية من تدني مستوى الرؤية الأفقية نتيجة انتشار الأتربة خلال الساعات القادمة .

وتوقع المركز في نشرته اليومية تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منها استمرار العوالق الترابية على أجزاء من المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية .

و أهاب المركز بمرضى الصدر وكبار السن والأطفال توخي الحيطة والحذر و عدم التعرض للأتربة والغبار , وكذا المتعاملين مع الأجهزة الالكترونية الحساسة لحماية أجهزتهم من آثار الأتربة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يواصل شن غاراته على عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية
الجيش واللجان يواصلون استهداف مواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
تحالف العدوان يحتجز سفينة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة
المحكمة العليا في بريطانيا تنظر غداً في شرعية بيع أسلحة للسعودية
صاروخ زلزال 2 يدك تجمع قوى الغزو والمرتزقة شمال المخا بتعز
مناقشة الجوانب المتعلقة بتفعيل دور القضاء بمحافظة صعدة
تدشين المرحلة الثالثة من المساعدات الطبية لمكافحة الكوليرا بحجة
استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي
رئيس الوزراء يثمن عالياً الإسناد الإنساني لمنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف
تدشين امتحانات الشهادة الاساسية في محافظة إب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل شن غاراته على عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية
[10/يوليو/2017]
تحالف العدوان يحتجز سفينة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة
[09/يوليو/2017]
طيران العدوان يدمر منزل مواطن بمديرية باقم بصعدة
[09/يوليو/2017]
الثروة السمكية تدعو الأمم المتحدة والمنظمات لحماية قطاع الصيد
[09/يوليو/2017]
طيران العدوان وبوارجه تستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية
[09/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by