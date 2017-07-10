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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يوليو - 2017 الساعة 11:31:08ص
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  عربي ودولي
مقتل 16 مسلحاً من طالبان في عملية أمنية شرقي أفغانستان
[10/يوليو/2017]
كابول - سبأ:
 أعلنت السلطات الأفغانية عن مصرع ما لا يقل عن 16 مسلحاً من حركة /طالبان/ في عملية أمنية في إقليم /لوكر/ شرقي البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان نقلته وكالة /خاما بريس/ الأفغانية للأنباء أن العمليات تمت في منطقة /محمد آغا/.. مضيفاً أن القوات الأمنية صادرت ثمانية أجهزة متفجرة محلية الصنع كانت مخزنة في أحد المساجد كما صادرت عشر دراجات نارية كانت مع المسلحين.

يذكر أن إقليم /لوكر/ من الأقاليم المضطربة نسبياً في أفغانستان حيث يعمل المسلحون من حركة /طالبان/ بنشاط في بعض المناطق النائية في الإقليم.

سبأ
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