[10/يوليو/2017]
كابول - سبأ:
أعلنت السلطات الأفغانية عن مصرع ما لا يقل عن 16 مسلحاً من حركة /طالبان/ في عملية أمنية في إقليم /لوكر/ شرقي البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان نقلته وكالة /خاما بريس/ الأفغانية للأنباء أن العمليات تمت في منطقة /محمد آغا/.. مضيفاً أن القوات الأمنية صادرت ثمانية أجهزة متفجرة محلية الصنع كانت مخزنة في أحد المساجد كما صادرت عشر دراجات نارية كانت مع المسلحين.
يذكر أن إقليم /لوكر/ من الأقاليم المضطربة نسبياً في أفغانستان حيث يعمل المسلحون من حركة /طالبان/ بنشاط في بعض المناطق النائية في الإقليم.
سبأ