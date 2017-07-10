عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 16 مسلحاً من طالبان في عملية أمنية شرقي أفغانستان كابول - سبأ:

أعلنت السلطات الأفغانية عن مصرع ما لا يقل عن 16 مسلحاً من حركة /طالبان/ في عملية أمنية في إقليم /لوكر/ شرقي البلاد.



وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان نقلته وكالة /خاما بريس/ الأفغانية للأنباء أن العمليات تمت في منطقة /محمد آغا/.. مضيفاً أن القوات الأمنية صادرت ثمانية أجهزة متفجرة محلية الصنع كانت مخزنة في أحد المساجد كما صادرت عشر دراجات نارية كانت مع المسلحين.



يذكر أن إقليم /لوكر/ من الأقاليم المضطربة نسبياً في أفغانستان حيث يعمل المسلحون من حركة /طالبان/ بنشاط في بعض المناطق النائية في الإقليم.

سبأ [10/يوليو/2017]سبأ