عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ​ديمستورا يعقد اجتماعا مع الوفد السوري في جنيف جنيف - سبأ:

بدأ الوفد السوري برئاسة بشار الجعفري جلسة محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا في إطار الجولة السابعة من الحوار السوري السوري وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف.



وكان دي ميستورا وعد ببذل جهود كبيرة في الدفع بمسيرة المحادثات السورية في جنيف.



يذكر أن الوفد السوري وصل إلى جنيف أمس للمشاركة في الجولة السابعة من الحوار السوري السوري.



واختتمت الجولة السادسة من الحوار السوري في جنيف فى التاسع عشر من مايو الماضي وعقد خلالها وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور الجعفري عدة جلسات محادثات مع المبعوث الدولي الخاص الى سورية ستافان دي ميستورا تركزت حول اجتماعات الخبراء دون التطرق الى اي سلة من السلال الاربع التى تم البحث فيها في جولات سابقة.



بينما انتهت الجولة الخامسة من الحوار السوري في ال31 من مايو الماضي وقدم خلالها الوفد السوري على مدى ثمانية أيام أوراقا عديدة للمبعوث الخاص كانت أولاها ورقة تتعلق بمكافحة الارهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سورية لكن منصات “المعارضة” لم تقدم ردها على أى ورقة من الاوراق التى قدمها الوفد فى حين اختتمت الجولة الرابعة من الحوار في الثالث من مارس الماضى بالاتفاق على جدول أعمال من أربع سلال هى مكافحة الارهاب والحكم والدستور والانتخابات.



وكان رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية أكد في تصريح للصحفيين في دمشق أمس الأول أن اجتماع جنيف المرتقب سيبحث السلال الأربع بالتوازي والمتعلقة بمكافحة الإرهاب والحكم والدستور والانتخابات مع مواصلة المشاورات التقنية حول المسائل القانونية والدستورية المتعلقة بالعملية السياسية.

سبأ [10/يوليو/2017]سبأ