محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل شن غاراته على عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته على عددا من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية , فيما منعت بوارجه الحربية سفينة من الوصول إلى ميناء الحديدة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن بوارج العدوان السعودي الأمريكي منعت سفينة المازوت "فريو" المخصصة لكهرباء الحديدة من الوصول إلى الميناء .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة , واستهدف بأربع غارات مديرية الغيل محافظة الجوف , وغارتان على مديرية نهم .



وحسب المصدر فقد تضررت مزارع المواطنين بمديرية رازح في محافظة صعدة إثر قصف صاروخي سعودي , فيما شن الطيران غارة على منطقة البقع و غارتان على منزل في مديرية باقم .

سبأ [10/يوليو/2017]سبأ