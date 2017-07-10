[10/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته على عددا من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية , فيما منعت بوارجه الحربية سفينة من الوصول إلى ميناء الحديدة .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن بوارج العدوان السعودي الأمريكي منعت سفينة المازوت "فريو" المخصصة لكهرباء الحديدة من الوصول إلى الميناء .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة , واستهدف بأربع غارات مديرية الغيل محافظة الجوف , وغارتان على مديرية نهم .
وحسب المصدر فقد تضررت مزارع المواطنين بمديرية رازح في محافظة صعدة إثر قصف صاروخي سعودي , فيما شن الطيران غارة على منطقة البقع و غارتان على منزل في مديرية باقم .
سبأ