عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع تسعة أشخاص بحادث إنقلاب حافلة سياحية في بيرو ليما - سبأ:

أعلن مسؤولون محليون في البيرو اليوم مصرع تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين بجروح جراء حادث انقلاب حافلة تقل سياحا في العاصمة ليما.



ونقلت الانباء عن بيان لوزارة الصحة قولها إن “الحادث وقع الليلة الماضية بسبب السرعة الزائدة عندما خرجت حافلة سياحية عن السيطرة واندفعت باتجاه طريق ترابي ضيق في التلال ما أدى إلى انقلابها ومصرع نحو تسعة اشخاص وإصابة 25 اخرين بينهم مواطنان كندي وتشيلي”.





يشار إلى أن حوادث المرور تكثر في البيرو بسبب غياب الرقابة على السيارات والسائقين إضافة إلى خطورة الطرقات في هذه الدولة الجبلية.

سبأ [10/يوليو/2017]سبأ