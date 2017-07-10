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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يوليو - 2017 الساعة 11:27:32ص
الجيش واللجان يواصلون استهداف مواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
واصل الجيش واللجان الشعبية استهداف مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية وكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .
مئات آلاف الأتراك يتظاهرون باسطنبول تنديداً بسياسات نظام أردوغان
تظاهر أمس مئات آلاف الأتراك بدعوة من حزب الشعب الجمهوري التركي قرب مدينة اسطنبول تحت شعار “العدالة” للتنديد بسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الاستبدادية وقيامه بسجن نائب عن الحزب كشف دعمه للإرهابيين في سورية .
العراق يعلن عن بدء حفر أول بئر في حقل نفطي قرب الحدود الإيرانية
أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد عن بدء حفر أول بئر في حقل الحويزة النفطي قرب الحدود الإيرانية، وسط تقديرات باحتواء البئر على احتياطيات بمليار برميل.
فرنسا تحقق اللقب على حساب البرازيل في دوري الطائرة العالمي
حقق المنتخب الفرنسي اللقب الثاني في تاريخه في الدوري العالمي للكرة الطائرة عقب فوزه على نظيره البرازيلي 3-2 في المباراة النهائية في البرازيل .
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  اقتصاد
إرتفاع أسعار النفط بعد خسائر
[10/يوليو/2017]
سنغافورة - سبأ:
 عوضت أسعار النفط بعض خسائرها اليوم بعد أن هبطت ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة ولكن الأسواق مازالت تتعرض لضغوط من تزايد عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة والإمدادات الكبيرة من أوبك .

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس الدولي برنت 37 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 47.08 دولار عن آخر إغلاق لها .

وارتفعت أسعار تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 44.60 دولار للبرميل .

وأسعار برنت أقل 17 في المئة عن مستواها في بداية 2017 على الرغم من اتفاق تتزعمه منظمة أوبك لخفض الإنتاج ابتداء من يناير القادم .

سبأ
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