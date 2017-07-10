اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع أسعار النفط بعد خسائر سنغافورة - سبأ:

عوضت أسعار النفط بعض خسائرها اليوم بعد أن هبطت ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة ولكن الأسواق مازالت تتعرض لضغوط من تزايد عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة والإمدادات الكبيرة من أوبك .



وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس الدولي برنت 37 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 47.08 دولار عن آخر إغلاق لها .



وارتفعت أسعار تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 44.60 دولار للبرميل .



وأسعار برنت أقل 17 في المئة عن مستواها في بداية 2017 على الرغم من اتفاق تتزعمه منظمة أوبك لخفض الإنتاج ابتداء من يناير القادم .

سبأ [10/يوليو/2017]سبأ