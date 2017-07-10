رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرنسا تحقق اللقب على حساب البرازيل في دوري الطائرة العالمي كوريتيبا - سبأ:

حقق المنتخب الفرنسي اللقب الثاني في تاريخه في الدوري العالمي للكرة الطائرة عقب فوزه على نظيره البرازيلي 3-2 في المباراة النهائية في البرازيل .



وخسر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى 21-25، لكنه كسب المجموعتين الثانية والثالثة 25-15 و25-23، قبل أن تدرك البرازيل بطلة أولمبياد ريو دي جانيرو الصيف الماضي، التعادل بكسبها المجموعة الرابعة 25-19 فارضة مجموعة خامسة حاسمة فازت بها فرنسا بنتيجة 15-13.



فيما حلت كندا ثالثة بفوزها على الولايات المتحدة 3-1 (18-25 و25-20 و25-22 و25-21).



جدير بالذكر أن فرنسا حققت 12 فوزا في الدوري العالمي هذا الموسم مقابل خسارة واحدة كانت أمام ايطاليا ، في المقابل ، منيت البرازيل حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في الدوري العالمي (9 مرات)، بخسارتها الخامسة على التوالي في المباراة النهائية بعد أعوام 2011 و2013 و2014 و2016، والسابعة في تاريخها بعد عامي 1995 .

سبأ [10/يوليو/2017]سبأ