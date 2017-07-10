عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال القدس المحتلة - سبأ:

أصيب طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة.



وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت الليلة الماضية منازل المواطنين في العيساوية بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي عقب اقتحامها للقرية ..مضيفة أن مواجهات عنيفة اندلعت في القرية أسفرت عن إصابة طفل في وجهه مباشرة نقل إثرها لتلقي العلاج .



يذكر أن قوات الاحتلال كثفت من اقتحامها لقرية العيساوية خلال الأيام الماضية وضيقت على السكان إثر نصبها حاجزاً على المدخل الغربي للقرية.



وفي سياق متصل حاصرت قوات الاحتلال خربة الدير القريبة من عين الساكوت بالأغوار الشمالية.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تحاصر خربة الدير وتغلق بعض الطريق المؤدية إليها.



وأضافت أن الاحتلال يعيق وصول المواطنين إلى أماكن سكنهم ويفتش كل المركبات المتوجهة نحو الخربة دون التمكن من معرفة أسباب هذه الممارسات التعسفية.

سبأ [10/يوليو/2017]سبأ