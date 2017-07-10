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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يوليو - 2017 الساعة 11:27:32ص
الجيش واللجان يواصلون استهداف مواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
واصل الجيش واللجان الشعبية استهداف مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية وكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .
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الجيش واللجان يواصلون استهداف مواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
[10/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
 واصل الجيش واللجان الشعبية استهداف مواقع وتحصينات العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية وكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعات للجنود السعوديين في السديس وقبالة منفذ الخضراء بنجران محققا إصابات مباشرة , وتم قنص جنديين سعوديين شرقي موقع الشبكة .

وأشار المصدر إلى مقتل عدد من العسكريين السعوديين وتدمير آلية في قصف صاروخي استهدف تجمعاتهم في قيادة سقام بنجران , فيما استهدفت صاروخية الجيش واللجان معسكر العارضة في جيزان .

وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على جبل عنبرة الاستراتيجي والتباب المجاورة له في منطقة حام بمحافظة الجوف واغتنام أسلحة متنوعة وتكبيد المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح , فيما تم تفجير آليتين محملة بالمرتزقة بالمنطقة نفسها .

ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ زلزال2 على تجمع لقوى الغزو والمرتزقة شرق المخا بمحافظة تعز محققة إصابات مباشرة , فيما تم قنص مرتزق حاول التسلل إلى موقع الحاجب في قيفه بمحافظة البيضاء .

وأوضح المصدر أن صاروخية الجيش واللجان استهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا مبنى قيادة المنطقة الثالثة بمحافظة مأرب , ولقي تسعة من المرتزقة مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية بالمخدرة بمديرية صرواح .. فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي ,و نقيل الخشبة بمحافظة الضالع محققة إصابات مباشرة .
سبأ
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