رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دوري أبطال إفريقيا..أهلي طرابلس يُقصي الزمالك ويتأهل لربع النهائي الإسكندرية - سبأ:

خطف فريق أهلي طرابلس الليبي تعادلاً مثيراً من أنياب مضيفه الزمالك المصري بهدفين لكل منهما مساء امس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وتقدم الزمالك في الدقيقة 13 بهدف باسم مرسي، وتعادل أهلي طرابلس بهدف محمد الغنودي من ركلة جزاء بالدقيقة 45، وتعرض محمود الونش مدافع الزمالك للطرد، ثم أضاف الفريق الليبي الهدف الثاني عن طريق فيفيان مابيدي في الدقيقة 69، وتعادل معروف يوسف للفريق المصري بالدقيقة 75.



ورفع أهلي طرابلس رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، ليصعد لأول مرة في تاريخه إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، وودع الزمالك وصيف النسخة الماضية، بعد توقف رصيده عند 6 نقاط، متساوياً مع سونترال أفريكان سوسيتي يونايتد الزيمبابوي في المركزين الثالث والرابع، علماً أن سونترال خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف لأربعة، ليصل رصيد الأخير إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة.

سبأ [10/يوليو/2017]سبأ