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آخر تحديث: الأحد، 09 - يوليو - 2017 الساعة 11:12:00م
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تحالف العدوان يحتجز سفينة المازوت المخصصة لكهرباء الحديدة
[09/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :

قال مصدر محلي بمحافظة الحديدة " إن قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية احتجزت السفينة (feru) التي تحمل المازوت، قبالة ساحل إريتريا ومنعتها من المرور إلى ميناء الحديدة".

وذكر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السفينة المحتجزة تحمل كمية من المازوت المخصصة لتشغيل كهرباء الحديدة للتخفيف من معاناة المواطنين خلال فصل الصيف.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى الضغط على دول تحالف العدوان للإفراج عن السفينة والتي ستسهم في رفع جزء من معاناة المواطنين بمحافظة الحديدة من خلال تشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار الذي تسبب العدوان والحصار في انقطاعه منذ أكثر من عامين.
سبأ
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