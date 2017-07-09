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مناقشة الجوانب المتعلقة بتفعيل دور القضاء بمحافظة صعدة
[09/يوليو/2017] صعدة - سبأ :

ناقش إجتماع بصعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض ورئيس محكمة الإستئناف بالمحافظة القاضي عبد الملك الغرسي، الجوانب المتعلقة بتفعيل دور القضاء بالمحافظة ورفد المحاكم والنيابات بالقضاة ووكلاء وأعضاء النيابة.

وتطرق الإجتماع الذي ضم القائم بأعمال رئيس النيابة بالمحافظة إبراهيم جاحز ورئيس محكمة صعدة وسحار الإبتدائية القاضي إبراهيم الظرافي، إلى سبل معالجة الصعوبات التي تعترض المحاكم ومنها تحديد أماكن للجلسات بعد أن دمر طيران العدوان مبنى نيابة ومحكمة الإستئناف، وكذا معالجة أوضاع السجناء وتحسين أوضاعهم.

واستمع المحافظ من القاضي الغرسي إلى شرح حول وضع المحكمة بعد تدميرها كليا من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي وكذا تدمير مباني المحاكم والنيابات في عدد من المديريات، وممارسة العمل في مقرات بديلة.

وفي الإجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة معمر الذاري ومحمد علي كعيبة، أشار القائم بأعمال رئيس نيابة الإستئناف بالمحافظة، إلى مهام وأعمال نيابة الإستئناف وضرورة التنسيق مع جهات الضبط القضائي لمكافحة الجريمة وتطبيق النظام بما يسهم في الرقي بمسار العدالة.

وقد أكد محافظ صعدة أهمية تعزيز العدالة .. وقال " لا حياة بدون عدل ولا عدل بدون أمن بإعتبار العدل أساس الحكم ".

وشدد على أهمية التعاون بين المحاكم والنيابات وأجهزة الضبط بما يسهم في سرعة تنفيذ الأحكام وعدم التطويل في القضايا والعمل على إنصاف الناس في مظلوميتهم ومنع المظالم أيا كان نوعها .. وقال" يجب تجنب كافة السلبيات التي رافقت عمل السلطة القضائية والمحاكم في الفترة الماضية والعمل على إصلاح مكامن الخلل فيها ".

وأكد المحافظ عوض أن الناس تواقون لإقامة العدل بما يكفل الحد من المظالم .. مؤكدا أن قيادة المحافظة ستبذل قصارى جهدها في سبيل تفعيل دور السلطة القضائية وسرعة البت في كافة القضايا.

حضر الإجتماع عدد من مسؤولي المكاتب التنفيذية بالمحافظة.
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