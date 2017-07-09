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تدشين المرحلة الثالثة من المساعدات الطبية لمكافحة الكوليرا بحجة
[09/يوليو/2017] حجة - سبأ :

دشن صندوق منظمات المجتمع المدني اليوم بمحافظة حجة المرحلة الثالثة من المساعدات الطبية المقدمة لمكتب الصحة بالمحافظة والمتضمنة محاليل وريدية ومحلول أرواء للمساهمة في الحد من إنتشار الكوليرا.

وفي التدشين أشار مدير مؤسسة التواصل للتنمية نور الدين الكحلاني إلى أن محافظة حجة تعد من أكثر المحافظات تضررا من الكوليرا.

وناشد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل في مكافحة الكوليرا في المحافظة.

فيما أشار رئيس المنتدى الإنساني الدكتور هلال البحري إلى أن هذه المساعدات الطبية التي قدمها الصندوق تأتي للحد من إنتشار الكوليرا بالمحافظة .

ولفت إلى أن الصندوق سيقدم مزيد من المساعدات الطبية للمحافظة خلال الأيام القادمة وخاصة في ظل تزايد حالات الوفاة والإصابة بهذا الوباء.
سبأ
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