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  عربي ودولي
إجلاء آلاف السكان جراء حرائق الغابات في الولايات المتحدة وكندا
[09/يوليو/2017]
كاليفورنيا - سبأ:
اندلعت عشرات الحرائق في المناطق الريفية غرب الولايات المتحدة وكندا ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم وأسفر عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة (اسوشيتد برس) عن السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا قولها: إن “حرائق الغابات اندلعت جنوب كاليفورنيا وهددت مئات المنازل ما أجبر السلطات على إخلاء المنازل وإجلاء السكان إلى أماكن إقامة مؤقتة”.

وأوضحت الوكالة أن الحرائق اجتاحت مقاطعة بوتي وأتت على المناطق العشبية ودمرت العديد من المنشآت والمنازل ما أسفر عن وقوع بعض الإصابات... مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ساعد في انتشار النيران.

وفي أقصى غرب كندا مازال رجال الإطفاء يكافحون نحو مئتي حريق في مقاطعة بريتيش كولومبيا دمرت عشرات المباني والمنازل في الوقت الذي عرقل فيه ارتفاع درجات الحرارة جهود رجال الإطفاء.

وكانت السلطات المحلية في اقليم بريتيش كولومبيا أعلنت منذ يومين حالة الطوارئ جراء انتشار عشرات الحرائق في المناطق الريفية ما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.

وتوقعت السلطات انتشار النيران لمسافات أوسع بسبب استمرار درجات الحرارة المرتفعة ونشاط الرياح.

سبأ
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