محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين امتحانات الشهادة الاساسية في محافظة إب إب - سبأ:

دشن الامين العام للمجلس المحلي في محافظة إب أمين الورافي ووكيل المحافظة صادق حمزة امتحانات الشهادة الاساسية.



واطلع الورافي وحمزة على سير الإمتحانات بمراكز مدرسة عائشة ومصعب بن عمير و26سبتمبر في مديرية الظهار ،وكذا المراكز الامتحانية بمدرسة علي بن ابي طالب ومحمد الدرة بمديرية المشنة.



واستمعا من مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد العزالي إلى شرح عن عدد المتقدمين لاختبارات الشهادة الاساسية وعددهم 45 ألفا و626 طالبا وطالبة موزعين على 32 مركزا امتحانيا.



بدوره أكد أمين عام محلي إب اهتمام السلطة المحلية بإنجاح الامتحانات وتذليل كافة الصعاب أمام القائمين على العملية التربوية والتعليمية ..مشيدا بمستوى الالتزام المراكز باللوائح المنظمة للعملية الإمتحانية.



وحث الورافي الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد لتحقيق أعلى المستويات في التحصيل العلمي.





إلى ذلك اطلع وكيل محافظة إب الدكتور اشرف المتوكل وأمين عام مديرية الظهار عبدالله الخولاني ومدير الادارة التعليمية بالمديرية عصام البرح سير امتحانات الشهادة الاساسية بمديرية الظهار.



وتفقد الوكيل ومرافقوه المراكز الامتحانية بمدارس الفاروق واللواء الاخضر ومحمد حميد دارس والمجمعات التربوية.



واستمعوا من القائمين على المراكز الامتحانية إلى شرح حول عدد المتقدمين للاختبارات في المديرية والبالغ عددهم 5 الاف طالب وطالبة موزعين على 18 مركزا امتحانيا.



وأشاد المتوكل بالجهود المبذولة لتنظيم وإنجاح الاختبارات التي تمثل تتويجا للعام الدراسي المنصرم.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ