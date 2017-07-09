ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 09 - يوليو - 2017 الساعة 08:14:01م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل النائب العام
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم النائب العام عبد العزيز البغدادي.
رئيس الوزراء العراقي يصل الموصل ويهنئ الجيش بالنصر الكبير على (داعش)
وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاحد إلى مدينة الموصل لتهنئة قوات الجيش والامن بالنصر الكبير على تنظيم (داعش)، فيما يتوقع أن يلقي (خطاب النصر) في وقت لاحق اليوم.
العراق يعلن عن بدء حفر أول بئر في حقل نفطي قرب الحدود الإيرانية
أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد عن بدء حفر أول بئر في حقل الحويزة النفطي قرب الحدود الإيرانية، وسط تقديرات باحتواء البئر على احتياطيات بمليار برميل.
وزارة الشباب تعلن بدء صرف مخصصات القسط الأول لكافة أندية الجمهورية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة صرف مخصصات القسط الأول لجميع أندية الجمهورية في كافة المحافظات للعام الجاري بما في ذلك المحافظات الجنوبية.
آخر الأخبار:
تدشين المرحلة الثالثة من المساعدات الطبية لمكافحة الكوليرا بحجة
استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي
إجلاء آلاف السكان جراء حرائق الغابات في الولايات المتحدة وكندا
رئيس الوزراء يثمن عالياً الإسناد الإنساني لمنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف للشعب اليمني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة سير الأداء الخدمي بمديرية الظهار بإب
[09/يوليو/2017]
إب - سبأ:
ناقش المكتب التنفيذي بمديرية الظهار بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل بحضور أمين عام محلي المديرية عبدالله الخولاني سير الأداء الخدمي والإيرادي بالمديرية.

وأقر الاجتماع الإجراءات الخاصة برفع مستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة بما يخدم التنمية المحلية بالمديرية.. مؤكدا أهمية تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وحث الوكيل المتوكل على بذل المزيد من الجهود لتحصيل الإيرادات وضبط المتخلفين عن تسديد ما عليهم من رسوم.

وأكد على ضرورة نشر التوعية في أوساط المجتمع بمخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منه.

ودعا وكيل المحافظة الموظفين إلى استشعار المسؤولية الوطنية خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان ..لافتا إلى أن مديرية الظهار عاصمة المحافظة ولابد أن تكون نموذجا في مستوى الأداء.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين المرحلة الثالثة من المساعدات الطبية لمكافحة الكوليرا بحجة
استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي
رئيس الوزراء يثمن عالياً الإسناد الإنساني لمنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف للشعب اليمني
تدشين امتحانات الشهادة الاساسية في محافظة إب
طيران العدوان يدمر منزل مواطن بمديرية باقم بصعدة
قصف مدفعي يستهدف مرتزقة العدوان في نقيل الخشبة بالضالع
مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين وتدمير آلية بنجران وجيزان
ورشة لرؤساء المراكز التعليمية المشاركين في برنامج دعم الأطفال بذمار
الاطلاع على جهود معالجة مرضى الاسهالات بالحيمة الخارجية
تفقد سير إمتحانات الشهادة الأساسية بمديرية الحوك بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يدمر منزل مواطن بمديرية باقم بصعدة
[09/يوليو/2017]
الثروة السمكية تدعو الأمم المتحدة والمنظمات لحماية قطاع الصيد
[09/يوليو/2017]
اللجنة الوزارية تناقش قضايا تفعيل دور المنظمات التنموية والإغاثية
[09/يوليو/2017]
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة المهندس خالد زيد مطهر
[09/يوليو/2017]
طيران العدوان وبوارجه تستهدف عدة محافظات خلال الساعات الماضية
[09/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by