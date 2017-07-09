محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير الأداء الخدمي بمديرية الظهار بإب إب - سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمديرية الظهار بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل بحضور أمين عام محلي المديرية عبدالله الخولاني سير الأداء الخدمي والإيرادي بالمديرية.



وأقر الاجتماع الإجراءات الخاصة برفع مستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة بما يخدم التنمية المحلية بالمديرية.. مؤكدا أهمية تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.



وحث الوكيل المتوكل على بذل المزيد من الجهود لتحصيل الإيرادات وضبط المتخلفين عن تسديد ما عليهم من رسوم.



وأكد على ضرورة نشر التوعية في أوساط المجتمع بمخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منه.



ودعا وكيل المحافظة الموظفين إلى استشعار المسؤولية الوطنية خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان ..لافتا إلى أن مديرية الظهار عاصمة المحافظة ولابد أن تكون نموذجا في مستوى الأداء.

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ