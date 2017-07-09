محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين وتدمير آلية بنجران وجيزان نجران - سبأ:

لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم اليوم وجرح آخرين في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بنجران وجيزان .



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للعدو السعودي في قيادة سقام ما أدى إلى مصرع جنديين سعوديين وتدمير آلية عسكرية في الموقع.



وأشار المصدر إلى أنه تم قنص جنديين سعوديين شرقي موقع الشبكة، فيما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في السديس وقبالة منفذ الخضراء بنجران محققة إصابات مباشرة .



ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية قصفت معسكر العارضة بجيزان بصلية من صواريخ الكاتيوشا مكبدة العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

سبأ [09/يوليو/2017]سبأ